Governo impõe sigilo em mensagens que incriminam Bolsonaro na Petrobrás

ICL

247 – O governo trata como sigilosas mensagens que supostamente incriminam Bolsonaro em celular da Petrobras, segundo informa o colunista Lauro Jardim , no Globo. "O Ministério de Minas e Energia trata como sigiloso o conteúdo de mensagens contidas no celular corporativo usado pelo ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco. As conversas, segundo ele afirmou em um grupo de WhatsApp, poderiam incriminar Jair Bolsonaro. Foi assim que a pasta respondeu a dois requerimentos de informação feitos por parlamentares que pediam, por exemplo, relatórios e documentos elaborados pela estatal", escreve ele.

Os requerimentos foram apresentados pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO) e pela deputada Natália Bonavides (PT-RN). Em ambas as situações, a resposta do ministério, recebida em caráter reservado pela Secretaria-Geral da Mesa, foi tratada como "sigilosa" e "confidencial".

