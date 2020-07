Governo levará nova CPMF ao Congresso com novo nome: ‘microimposto’

O assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, revelou a nova estratégia do governo para empurrar a nova CPMF goela abaixo dos brasileiros: o nome do famigerado imposto agora é ‘microimposto’. Afif informou que o governo vai enviar já em agosto ao Congresso a proposta de criação da nova CPMF edit