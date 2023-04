Governo Lula e o de Portugal alinham investimentos com parceria entre a Embraer e o Centro de Engenharia do país europeu

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua comitiva em Portugal preveem ampliação da parceria entre a Embraer e o Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA). Os investimentos da Embraer em solo português, na Indústria Aeronáutica de Portugal (OGMA) e em duas fábricas no Parque Industrial de Évora, alcançam US$ 500 milhões, tendo gerado por volta de 2.500 empregos diretos e sete mil empregos indiretos. Um contrato entre a Embraer e o governo português prevê a entrega de cinco aeronaves KC-390 à Força Aérea Portuguesa.

Membros dos dois governos participaram nesta segunda-feira (24) da abertura do Fórum Empresarial Portugal-Brasil: Parcerias para a Inovação, em Portugal. De acordo com o presidente Lula, “o Centro de Engenharia e Desenvolvimento representa muito bem a cooperação empresarial que queremos impulsionar com o encontro de hoje: uma cooperação voltada para o futuro, a tecnologia, as energias renováveis, a mobilidade urbana e a saúde”.

No projeto do avião KC-390, o maior já construído pela Embraer, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Portugal foi responsável pelo desenvolvimento completo de 2/3 da estrutura da aeronave, que acabou incorporada à Força Aérea Portuguesa. Este foi o mais relevante projeto de engenharia desenvolvido em conjunto entre os dois países, resultado de 12 anos de trabalho e de mais de 750 mil horas de engenharia.

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, citou números do fluxo comercial entre Brasil e Portugal. “Nos primeiros dois governos do presidente Lula, o fluxo comercial de Portugal com o Brasil aumentou de perto de US$700 milhões para US$ 2,7 bilhões. As exportações de Portugal saíram de US$ 100 milhões e alcançaram US$ 1 bilhão”, lembrou.

“Agora, o fluxo chegou a US$ 5,3 bilhões em 2022. Houve crescimento, é fato. Mas muito vinculado à exportação de petróleo, e não de produtos de manufatura, que geram empregos de parte a parte. O compromisso é trazer de volta o período de prosperidade que a relação entre os países já viveu”, afirmou.

O primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que os acordos “traduzem do ponto de vista institucional o grande potencial que existe e a vontade efetiva das instituições trabalharem para abrirem a porta para que as empresas façam o seu caminho”. “Queria agradecer a todas as empresas portuguesas e brasileiras que aqui estão, pela vontade que manifestam de se encontrar, de conhecerem e construírem projetos em conjunto”, acrescentou Costa.

