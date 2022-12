Governo Lula estuda ampliar seu poder de voto sobre a Eletrobrás

Apoie o 247

247 – O governo Lula pretende retomar o poder de controle sobre a Eletrobrás, maior empresa de energia do País, que foi privatizada de forma expressa e pouco transparente por Paulo Guedes e Jair Bolsonaro. "O governo do presidente eleito Lula avalia aumentar o poder sobre a Eletrobras (ELET3). Mesmo com a recente privatização, a União ainda possui mais de 40% das ações da empresa. Essa possibilidade integra o relatório final do grupo de Minas e Energia da Transição. Segundo o documento, mesmo continuando sendo a maior acionista da companhia, 'inquieta e deve ser foco de atenção a perda por parte da União da possibilidade de influenciar os rumos da Eletrobras'", aponta reportagem de Silvio Suehiro, no portal Suno, dedicado ao mercado financeiro.

"Diante disso, o relatório do grupo de Minas e Energia da Transição recomenda a análise da 'viabilidade econômica, jurídica e política da adoção de medidas que permitam que a União tenha direito a voto proporcional ao número de ações ordinárias'. O grupo ainda deseja solicitar à administração da empresa a postergação da realização de assembleias e outras ações estruturantes, de modo 'que o novo governo tenha condição de avaliar se os interesses da União estão sendo preservados'”, acrescenta o jornalista.

