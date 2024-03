Governo pretende enviar projetos da reforma tributária em março, diz Haddad

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo pretende enviar ao Congresso Nacional os projetos da reforma tributária em março.

Em entrevista a jornalistas na sede da pasta, Haddad disse que a apresentação das medidas ainda depende de discussões com Estados e municípios para garantir que a questão federativa esteja avançada para facilitar a tramitação nas Casas.

