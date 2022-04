Governo prevê alta de apenas 6,7% para o salário mínimo. Quarto ano seguido sem ganho real

Apoie o 247

ICL

247 - O governo Jair Bolsonaro aumentará o salário mínimo em 6,7% no próximo ano. O valor será de R$ 1.294. Se for confirmado, será o quarto ano seguido sem aumento real. Os números estão no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), enviado nesta quinta-feira (14) ao Congresso Nacional.

O percentual representa a estimativa oficial para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O governo tem até dezembro para definir qual será o salário mínimo em 2023.

Até 2019, a regra para o salário mínimo previa a correção pela inflação do ano anterior mais o aumento real do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes (caso este último seja positivo), o que, na maior parte do período, deu ganhos reais aos trabalhadores. A norma foi instituída em 2011, no governo de Dilma Rousseff (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE