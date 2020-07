Governo quer justificar criação de nova CPMF com ‘IR maior’ para ricos

247 - O assessor do Ministério da Economia, Guilherme Afif, diz que o novo imposto permitiria arrecadar R$ 120 bi ao ano.

Segundo Afif, o governo vai apresentar entre as propostas para a reforma tributária o aumento do limite de isenção do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF), a redução das deduções, uma alíquota maior para os mais ricos e também a taxação de transações financeiras a fim de desonerar as folhas de pagamento, informou Guilherme Afif Domingos, assessor especial do Ministério da Economia.

Afif não informou qual seria o valor da alíquota de Imposto de Renda para os maiores salários.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia declarado que a proposta de reforma tributária do governo será enviada ao Congresso em partes, mas as demais partes poderão ser entregues de uma única vez, em agosto, informa o G1. A primeira parte da proposta de reforma tributária do governo foi entregue no último dia 21.



