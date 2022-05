Governo vai distribuir mais 200 mil títulos agrários até a eleição, diz Guedes

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou nesta segunda-feira, 16, que Jair Bolsonaro (PL) vai distribuir mais 200 mil títulos agrários até as eleições deste ano.

“O governo é o maior latifundiário do planeta, o presidente já distribuiu 300 mil títulos de propriedade e até a eleição vai distribuir quase mais 200 mil”, declarou o ministro na 36ª Edição da Apas Show, evento com empresários do setor de alimentos.

Guedes ainda assegurou que o Brasil vai ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo e defendeu a posição do País na transição para uma "economia verde".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Já éramos protagonistas na transição para economia verde, nós fomos perseguidos agora também como elemento chave de segurança alimentar e energética”, disse o ministro. “Já estamos protagonistas na descarbonização do mundo. O Brasil é elemento fundamental nessa reconfiguração de cadeias produtivas globais”, acrescentou. (Com informações do Estadão Conteúdo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE