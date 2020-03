Governo vai liberar redução de jornada e de salário de trabalhadores

Segundo secretário do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes, a medida é para “garantir empregos” edit

247 - Aproveitando o avanço da crise do coronavírus e catástrofe econômica, Jair Bolsonaro vai permitir que empresas cortem pela metade jornada e salários de trabalhadores. Segundo reportagem da Folha de São Paulo, uma medida provisória (MP) será enviada ao Congresso para aprovação do projeto. Segundo secretário do Ministério da Economia, chefiado por Paulo Guedes, a medida é para “garantir empregos”.

“É preciso oferecer instrumentos para empresas e empregados superem esse período de turbulência. O interesse de ambos é preservação de emprego e renda”, afirmou o secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo. As empresas devem continuar pagando pelo menos o salário mínimo e não pode ser reduzido o salário hora do trabalhador.

“Não é algo simples, mas a ideia é preservar o emprego. Muito mais grave, diante de uma crise dessa, é a pessoa perder o emprego e sobreviver sem salário”, afirmou o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco.

As medidas alteram as regras para trabalho remoto, antecipação de férias individuais e feriados não religiosos, férias coletivas, uso de banco de horas e de redução proporcional de salários e jornada de trabalho.