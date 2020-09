Guedes diz que “dar aumento de salário mínimo é condenar as pessoas ao desemprego”

“Hoje, se você der um aumento de salário mínimo, milhares e talvez milhões de pessoas serão demitidas. Estamos no meio de uma crise terrível de emprego”, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, tentou argumentar a respeito da redução do salário mínimo de 2021 para R$ 1.067, de R$ 1.079, em 2021.

“Hoje, se você der um aumento de salário mínimo, milhares e talvez milhões de pessoas serão demitidas. Estamos no meio de uma crise terrível de emprego. Dar aumento de salário é condenar as pessoas ao desemprego”, disse Guedes, como publicou o jornal Estado de S.Paulo.

Lembrando que, ao contrário dos argumentos de Guedes, nos governos do ex-presidente Lula, os aumentos reais do salário mínimo expandiram o mercado de consumo e a economia do Brasil.

