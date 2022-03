Guedes diz que não haverá congelamento de preços da Petrobrás: 'esquece esse troço'

Redução no preço dos combustíveis já levou Jair Bolsonaro a discutir um possível congelamento com o Congresso edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a Petrobrás não congelará o preço dos combustíveis como forma de conter a alta decorrente da elevação internacional do petróleo em função do guerra na Ucrânia. "Esquece esse ‘troço'", disse Guedes na noite desta terça-feira (8), de acordo com o Broadcast do jornal Estado de S. Paulo. Mais cedo, ele já havia afirmado que "só maluco congela preço". A declaração foi flagrada pelo site R7.

A redução no preço dos combustíveis no Brasil já levou Jair Bolsonaro a discutir, inclusive com o Congresso, mecanismos para desinflar o mercado interno. O congelamento de preços é uma das medidas avaliadas, embora o ministério tenha uma posição contrária.

“A intenção se basearia em um modelo no qual o custo de não repassar a alta do petróleo no mercado internacional seria bancado pela Petrobras e, em última instância, pelos seus acionistas”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE