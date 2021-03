Guedes e o governo federal são os responsáveis pela crise na economia, diz especialista

Sputnik - Em entrevista à Sputnik nesta quarta-feira (3), a economista Maria Beatriz de Albuquerque David, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, afirma que Paulo Guedes e o governo federal são os responsáveis por fracasso da economia.

"Para o ministro, é muito fácil: ele sempre bota a culpa nos outros. […] Se a gente, como ele prediz, chegar a ser uma Argentina ou uma Venezuela, é graças a ele, graças ao governo. Não adianta culpar a população nem os atores econômicos por esta situação", afirma a especialista.

A declaração de Paulo Guedes foi feita em entrevista ao podcast Primocast, gravada na sexta-feira (26) e publicada nesta terça-feira (2). Na entrevista, o ministro diz que o país pode se complicar caso faça escolhas erradas na política econômica e se endivide de maneira desenfreada. Além disso, defendeu privatizações e a agenda liberal durante a conversa.

Para David, o ministro deveria, em vez de fazer suposições, se concentrar mais em aplicar suas ideias de maneira que elas sejam de fato viáveis para melhorar a condição econômica do Brasil. Ela lembra que o ministro defendeu longamente várias reformas, mas não chegou a elaborar um texto convincente para suas concepções. A reforma da Previdência, por exemplo, era vista pelo ministro como fundamental para a economia brasileira – Guedes chegou até a ameaçar deixar o governo caso a reforma fosse muito alterada.

Já o auxílio emergencial, que hoje é fator essencial para a popularidade de Bolsonaro, foi proposto e debatido pelo Congresso – inclusive foram os parlamentares quem definiram o montante que seria pago aos beneficiados.

"As propostas dele [Guedes] sempre foram aquém das propostas formuladas pelo Congresso. [...] A reforma boa é aquela que tem viabilidade política, mas você precisa saber para onde você vai. Não adianta ficar atirando cada dia para uma direção", diz David.

A economista também comentou sobre a falta de um plano estruturado não só para vacinar a população brasileira contra a COVID-19, mas também para evitar picos de contaminação. Ela lembra que os "governos responsáveis" ao redor do mundo aderiram ao lockdown, parcial ou total, para impedir a propagação do novo coronavírus. Com esta medida, a economia sofre um baque momentâneo, mas logo depois volta a se recuperar.

"Na pandemia, todo mundo tentou estimular a economia e tomar providências para que a atividade econômica pudesse voltar de forma segura, sem correr os riscos de fechar e abrir, fechar e abrir, fechar e abrir…", avalia a professora.

Além disso, ela cita como um erro do governo federal a aquisição de um baixo número de vacinas até o momento – sem a imunização da população, a economia acaba também prejudicada.

Como reflexo das medidas ineficazes do governo federal, o Brasil teve nesta quarta-feira (3) o dia com mais mortes causadas pela Covid-19 desde o início da pandemia: foram 1.910 óbitos registrados em 24 horas no país.

