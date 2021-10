Guedes fica e discute com Bolsonaro remontagem da equipe – mercado ameniza perdas

Apoie o 247

Do Infomoney - O Ibovespa amenizou as quedas na tarde desta sexta-feira (22), se afastando das mínimas do dia. A melhora do índice acontece em meio à notícia da rede CNN de que Esteves Colnago, atual chefe de relações institucionais do Ministério da Economia, aceitou assumir o cargo de Secretário de Orçamento da pasta.

Colnago era apontado desde ontem como possível sucessor de Bruno Funchal. Ele é visto como uma aposta para melhorar a relação do Ministério da Economia com o Congresso.

As atenções do mercado seguem sobre possíveis desdobramentos no governo, depois que secretários do Ministério da Economia pediram demissão, logo após a aprovação do texto que muda o cálculo do teto de gastos na comissão especial da PEC dos precatórios.

Novamente, a permanência de Paulo Guedes no Ministério da Economia esta sendo questionada pelos investidores – a imprensa chegou a veicular que o ministro havia pedido demissão.

Com as articulações para que o teto do orçamento acomode o Auxílio Brasil, benefício que não deve sair por menos de R$ 400 por família, houve uma debandada do Ministério da Economia, incluindo a saída de Bruno Funchal, agora ex-secretário especial do Tesouro e do Orçamento. O cenário fiscal fica ainda mais nebuloso com um possível auxílio, também de R$ 400, para os caminhoneiros.

Com esses temores, o Ibovespa chegou a recuar quase 5% e encostar nos 102 mil pontos. Agora, mesmo reduzindo perdas, pode renovar a menor pontuação de fechamento do ano, caso continue nessa toada até o encerramento dos negócios.

Por volta das 14h40 (horário de Brasília), o Ibovespa recuava 1,47% aos 106.155 pontos.

O dólar comercial operava em alta de 0,05% a R$ 5,669 na compra e R$ 5,670 na venda. O dólar futuro para novembro de 2021, por sua vez, avançava 0,3% a R$ 5,682.

Os juros futuros voltam a subir forte hoje, com o sentimento de que o Banco Central deve fazer ajustes mais severos na Taxa Selic, mas amenizaram as altas nesta tarde. Nos vencimentos mais curtos, o DI para janeiro de 2022 já projeta juros acima de 8%. O DI para janeiro de 2023 tinha alta de 29 pontos-base, a 10,86%; DI para janeiro de 2025 subia 11 pontos-base a 11,61%; e o DI para janeiro de 2027 registrava alta de 7 pontos-base, a 11,85%.

Correção no teto dos gastos

A comissão especial que analisa a PEC dos precatórios concluiu na noite da véspera a votação do texto que adia o pagamento de parte das dívidas judiciais do governo e altera a regra de correção do teto de gastos. Combinadas, as mudanças vão abrir R$ 83,6 bilhões no teto em 2022, segundo cálculos do governo, segundo o Broadcast. O governo Jair Bolsonaro terá esse espaço à disposição no ano em que o presidente buscará a reeleição.

A votação dos destaques não resultou em nenhuma nova alteração no texto, que deve ir a plenário na semana que vem. Ao final da sessão, o relator, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que a decisão de mexer nas regras para assegurar um pagamento de R$ 400 até dezembro de 2022 a 17 milhões de famílias do Auxílio Brasil é política.

