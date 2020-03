Guedes fracassa e diz que no pior cenário com coronavírus Brasil vai ter pibinho de 1%

Com o agravamento da epidemia de coronavírus e os próprios efeitos da desastrosa política econômica do governo Bolsonaro, Brasil pode ter de novo em 2020 um crescimento pífio, de apenas 1%, a metade do previsto hoje edit

247 - O ministro da Economia Paulo Guedes disse que o resultado econômico deste ano pode ser muito pior do que as previsões por causa da pandemia do coronavírus.

No pior cenário, o PIB seria de 1%, no quarto ano seguido de crescimento ínfimo.

O ministro, no entanto, considera que o quadro mais realista é de uma perda de 0,3 ponto percentual. Nesse caso, o PIB cresceria 1,8% neste ano.

Guedes admite que se a pandemia de coronavírus tomar conta do Brasil, o país voltará a ter pibinho, desta vez ainda menor do que o do ano passado.

As informações são da Folha de S.Paulo.