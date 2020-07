Guedes: Governo vai anunciar quatro grandes privatizações nos próximos três meses

O governo de Jair Bolsonaro deverá anunciar planos para quatro grandes privatizações em período de “30, 60 a 90 dias”. A afirmação é do ministro da Economia, Paulo Guedes, no programa especial “O Brasil Pós-Pandemia: a Retomada”. Guedes disse que os nomes das estatais serão anunciados em breve). "Eu gostaria de privatizar todas as estatais”, enfatizou edit

247 - Ao anunciar que o governo vai promover quatro grandes privatizações nos próximos 90 dias, o ministro da Economia, Paulo Guedes, mencionou que “há muito valor escondido debaixo das estatais”. “As subsidiárias da Caixa são um bom exemplo. Ali, há R$ 30 bilhões, R$ 40 bilhões ou R$ 50 bilhões em um IPO (oferta primária de ações) grande”, disse. Atualmente, a Caixa já tem pedido para oferta de ações da Caixa Seguridade – braço de seguros do banco – operação que poderia levantar cerca de R$ 15 bilhões, estima o mercado financeiro.

Outra empresa que o ministro quer oferecer à iniciativa privada são os Correios. “Está na lista seguramente, só não vou falar quando (será a privatização). "Eu gostaria de privatizar todas as estatais”, afirmou Guedes na CNN.

Na semana passada, o secretário de desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, anunciou que o governo quer privatizar pelo menos 12 estatais, mas ano que vem. Entre as empresas previstas para 2021, estão os Correios, Eletrobras, CBTU, Serpro, Dataprev e Telebrás. Para essa venda acontecer, no entanto, o governo precisará do aval do Congresso Nacional para algumas empresas, como a Eletrobras.

