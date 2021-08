Guedes minimiza inflação: "aumentou, mas tem mais arrecadação também"

Metrópoles - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a arrecadação da União no mês passado, com o total de impostos, contribuições e demais receitas federais, “explodiu”. O resultado será divulgado nesta semana. Em tom de comemoração, o chefe da pasta admitiu que “tem mais inflação”, porém, em compensação, “tem mais arrecadação também”.

O ministro usou a informação para argumentar que os “fundamentos econômicos estão melhorando” e chamou de “negacionistas” seus críticos. “Brasil vai desmentir a previsão dos pessimistas. Não vamos celebrar o colapso da economia brasileira agora”, afirmou.

Guedes participou de uma live com os 300 maiores empresários do varejo brasileiro de 2021, nesta segunda-feira (23/8). Na ocasião, defendeu que, para a economia avançar “mais” no Brasil, é preciso que sejam aprovadas as reformas estruturantes, como a administrativa e a tributária – ambas em discussão no Congresso.

