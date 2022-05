Guedes promete privatizar a Petrobrás e acelerar reformas em um eventual segundo mandato de Bolsonaro

Apoie o 247

Sputnik - Nesta quinta-feira (26), o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que em uma possível reeleição do presidente, Jair Bolsonaro (PL), a Petrobrás será privatizada e as reformas que estão propostas pela pasta vão acontecer, segundo o UOL.

"Vamos privatizar a Petrobrás, fazer vários acordos comerciais, vamos fazer bem mais do que temos feito até agora", afirmou.

A proposta de privatização da estatal foi anunciada no dia 12 de maio pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, diante do aumento constante de preços dos combustíveis no Brasil.

O chefe da Economia ainda está em Davos participando do Fórum Econômico Mundial, e no evento, Guedes declarou que a pandemia acabou impedindo que as reformas que previa avançassem como esperado, entretanto, ele não especificou sobre quais reformas estava falando.

O ministro ressaltou que o Brasil está saindo da crise com o "fiscal forte" e com a política monetária necessária para combater a inflação, enquanto o mundo — sobretudo países do Ocidente — está "entrando no inferno", em uma crise que promete ser longa, o Brasil está saindo.

