Guedes quer André Brandão, do HSBC, para comandar o Banco do Brasil

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende escolher André Brandão, presidente do HSBC desde 2012, para ser presidente do Banco do Brasil

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende escolher André Brandão, presidente do HSBC desde 2012, para substituir Rubem Novaes na presidência do Banco do Brasil. Guedes já tratou do assunto com Jair Bolsonaro, de acordo com informações do blog da Cristiana Lôbo.

O titular da pasta não fala sobre nomes para o Banco do Brasil, mas diz querer alguém com experiência no mercado e que tenha o desejo de se integrar ao governo.

"Não falo em nomes porque isso pode atrapalhar. A indicação pode sair em um dia, três ou um pouco mais de dias", disse.

