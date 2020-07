Guedes quer presidente do Flamengo no governo Bolsonaro para viabilizar óleo e gás, diz site

Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que já atua como conselheiro do governo Jair BOlsoanro, 'é um quadro muito bom" edit

Sputnik - O ministro da Economia, Paulo Guedes, indicou que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, poderá integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro, em mais um movimento de aproximação após as mudanças nas transmissões do futebol no país.

Flamenguista, Guedes afirmou ao site Poder360 nesta quarta-feira (8) que Landim "é um quadro muito bom", e os dois teriam almoçado juntos na última terça-feira (7), de acordo com a publicação. Um encontro com Bolsonaro acabou cancelado após o presidente contrair a COVID-19.

A sondagem teria sido iniciada pelo ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, a pedido de Guedes. Formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) em 1979, Landim trabalhou na Petrobras por 26 anos e é considerado uma autoridade no setor de óleo e gás.

De acordo com o Poder360, o presidente do Flamengo tem resistido a assumir um papel de destaque no governo Bolsonaro, do qual já é um conselheiro. Ele quer seguir no comando do clube carioca, e conciliar as duas funções poderia ser um empecilho difícil de superar.

O setor de óleo e gás tem sido uma das maiores decepções da equipe de Guedes, já que o barateamento do custo do gás trouxe poucos resultados para fazer o Brasil crescer antes mesmo da pandemia, enquanto o pré-sal não é visto como viável por empresas da área.

Landim foi notícia há algumas semanas, quando foi a Brasília para um encontro com Bolsonaro. Dias depois, o presidente editou uma medida provisória que dava o direito de transmissão de jogos de futebol ao clube mandante, pleito da atual gestão do Flamengo. Como resultado, a Rede Globo rescindiu o seu contrato para transmitir o restante do Campeonato Carioca deste ano.

Anteriormente, Bolsonaro (que é torcedor do Palmeiras) deu indicações que a proximidade com o Flamengo é mais antiga. Em um giro pelo exterior, o presidente brasileiro entregou camisas do clube carioca a líderes da China e do Qatar.

