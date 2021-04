Guedes quer veto parcial a Orçamento aprovado pelo Congresso

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Orçamento de 2021, da forma como foi aprovado, é "inexequível". Também houve reação na oposição. "Essa Lei Orçamentária é irrealizável. Olha, se a ex-presidente Dilma foi ‘impitimada’ por uma pedalada fiscal, como argumentam, essa Lei Orçamentária é um passeio ciclístico completo", afirmou o líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Os relatos foram publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O Congresso subestimou despesas obrigatórias com Previdência e seguro-desemprego, mas aumentou verbas de órgãos chefiados pelo Centrão. O dinheiro repassado para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), controlada pelo DEM e com a diretoria dividida com os partidos do Centrão, mais do que triplicaram, na comparação com o projeto enviado inicialmente pelo Executivo. Dos R$ 845,2 milhões iniciais, passaram para R$ 2,7 bilhões.

Os parlamentares também aumentaram o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ocupado pelo PP; da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), comandada pelo PSD, e do Departamento Nacional de Obras Contra Secas (Dnocs), presidido por um indicado do PL.

