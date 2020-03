Guedes vai presentear bancos com R$ 30 bilhões, na primeira bondade do governo diante do coronavírus

247 - O ministro da economia disse que os R$ 135 bilhões em compulsórios de bancos já divulgados entrarão nesta sexta na economia, injetando liquidez ao sistema financeiro.

Ele disse que o BC está "liberando hoje os R$ 135 bilhões de redução de compulsório. Chega num ótimo momento, exatamente quando a crise está chegando."

A reportagem do site Mix Vale destaca que "o ministro também conversou mais cedo com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. "Ele me assegurou que as condições de liquidez estão absolutamente estáveis e que ele vai garantir a manutenção da estabilidade do crédito, a assistência de liquidez', disse o titular da equipe econômica."