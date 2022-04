Guido Mantega diz que Banco Central de Bolsonaro é melhor que o de Lula

Segundo ex-ministro da Fazenda, órgão financeiro tem "melhor desempenho" com Campos Neto do que com Henrique Meirelles, em 2008 edit

Metrópoles - Durante almoço com empresários nesta segunda-feira (18/4), o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega elogiou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

O evento foi organizado pelo grupo Esfera Brasil. Durante sua fala, Mantega citou o “melhor desempenho” do BC no governo Jair Bolsonaro (PL). As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo.

“O Banco Central de agora está tendo um desempenho melhor do que na nossa época”, afirmou.

