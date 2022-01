"Guido Mantega simboliza uma política econômica independente", diz Paulo Moreira Leite

Para o jornalista, Mantega teve papel fundamental na reconstrução da economia do Brasil porque "teve coragem de enfrentar os interesses do mercado financeiro” edit

247- O jornalista e comentarista da TV 247 Paulo Moreira Leite reagiu nesta quarta-feira (5), durante o Bom Dia 247, ao artigo do ex-ministro da Fazenda no governo Lula, Guido Mantega, sobre a estagnação da economia provocada pelo bolsonarismo. Segundo Leite, Mantega simboliza uma política econômica independente e teve um papel essencial na recuperação da economia na crise de 2008, quando o mundo passava por uma recessão e o Brasil conseguiu se reerguer e tornar-se referência econômica mundial.

“Enquanto o mundo inteiro recuava, elevava os juros e protegia os interesses do mercado financeiro, o Lula fez o contrário, e essa foi uma política na qual Guido Mantega teve um papel de protagonismo. Ele seguiu as regras elementares do keynesianismo [teoria político-econômica que defende a intervenção do Estado na organização econômica de um país] e, em pouco tempo, a economia brasileira se recuperou”, detalha Leite.

O jornalista lembra que, diferente do que está acontecendo no governo Bolsonaro, onde a economia brasileira terminou 2021 estagnada e vai continuar assim por todo o ano de 2022, conforme relata Mantega em seu artigo, no governo Lula foram lançados estímulos à economia, produção (linha branca, automóveis) e exportações.

“O Brasil, de repente, se tornou referência mundial, não por um milagre, mas porque teve coragem de enfrentar os interesses do mercado financeiro”, lembra.

Uma das estratégias destacadas por Leite foi a oferta de dinheiro a juros baixos quando os bancos privados não queriam emprestar. "Abrimos os cofres dos bancos públicos e passamos a oferecer dinheiro a juro mais baixo que o mercado e, como resultado, bancos públicos como BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica ganharam terreno no mercado como nunca tiveram na sua história. A economia voltou a funcionar".

