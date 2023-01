Guru dos mercados diz que guerra ao terror pode unir brasileiros em torno de Lula

Apoie o 247

247 – O megainvestidor Mark Mobius diz que o Brasil poderá se tornar mais atraente para o mercado depois que as instituições brasileiras reagiram e contiveram o terrorismo liderado por Jair Bolsonaro, que comandou dos Estados Unidos a depredação da Praça dos Três Poderes.

Em entrevista à Folha feita por email , Mobius afirmou que os ataques foram "um evento chocante", mas que podem produzir impacto positivo. "Muitos políticos de direita foram rápidos em se distanciar dos acontecimentos. Acho que, no mínimo, esses ataques podem ajudar a aproximar o país e ajudar Lula em sua missão declarada de pacificar um país muito polarizado", disse ele.

"Quando visitamos o Brasil pela última vez, encontramos uma forte crença nos freios e contrapesos fundamentais, no cenário poderoso e livre da mídia e na independência do sistema judicial e do Banco Central. Agora estamos vendo o sistema judicial tomar as medidas necessárias para encontrar os responsáveis pelos ataques", acrescentou.

Mobius também disse que o Brasil é um mercado atraente para investidores, com empresas "altamente inovadoras e bem geridas".

