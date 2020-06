Haddad: a novidade de Guedes é o velho mecanismo, a venda das estatais

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad escreve em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo que "abre-se agora a discussão sobre a política econômica pós-pandemia.A novidade é a proposta de Guedes de uma quarta regra fiscal. Além da meta de superávit primário, da regra de ouro e do teto de gasto, contaríamos com uma meta para dívida pública. Por trás da novidade, um velho mecanismo de ajuste: a venda das estatais".

"As joias da coroa são o foco, como Guedes deixou claro na reunião ministerial de 22 de abril. Depois de apoiar o ministro do Turismo pela abertura de cassinos, contra a ministra Damares, a quem repreendeu (“deixa cada um se foder do jeito que quiser”), manifestou cândido interesse em 'vender logo a porra do Banco do Brasil", aferscenta ele.

Ele ainda diz que, "etiqueta à parte, o fato é que já está mais do que na hora de reabrir a discussão sobre a gestão macroeconômica no Brasil com a humildade que o tema requer. Economia não é ciência dura, e, às vezes, se compensa com calor a falta de luz".

