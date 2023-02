Haddad: aumento de impostos de combustíveis 'tem foco na queda dos juros no Brasil'

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (28) que espera uma redução da taxa de juros após o aumento de impostos sobre combustíveis. "Medidas têm foco na queda das taxas de juros no Brasil. Esperamos que Copom reaja como previsto nas atas do Banco Central", disse em coletiva de imprensa.

Quando se diminui a taxa básica de juros (a Selic), o crédito fica mais barato, as pessoas com mais poder de compra e, em consequência, ao menos uma parte da inflação tende a subir.

De acordo com o ministro, as taxas de juros no Brasil estão produzindo "malefícios pra economia". "Existe problema no crédito, problema no horizonte de crescimento na economia, país está unido em torno dessa causa, que é redução das taxas de juros".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.