Haddad critica André Lara Resende e cita risco de descontrole inflacionário

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, citou o risco de descontrole da inflação no Brasil durante entrevista na noite desta sexta-feira (11) à CNN Brasil.

Ele respondeu a uma pergunta sobre o risco de o Brasil ter um "default", ou seja, dar um calote na dívida: "o economista André Lara Resende tem sido muito ouvido dentro e fora do governo, e uma das visões que ele sustenta de economia é que os países que emitem moeda não correm risco de um 'default'. Por isso ele acha que não existe risco fiscal. Você pode aumentar a dívida para facilitar o investimento público. Ele minimiza o risco fiscal. Queria saber sua opinião sobre a visão dele", questionou Raquel Landim.

Haddad se colocou de forma contrária e afirmou que a perda do controle sobre a inflação - sobre a qual a emissão de moeda impactaria diretamente - também é uma forma de calote. "Eu não concordo com isso, não porque tenha risco de 'default'. Nossa dívida é em real, somos a autoridade monetária que emite real. Não temos uma dívida dolarizada. Então essa parte da história é verdadeira. Mas para mim, um descontrole inflacionário, uma hiperinflação é uma forma de 'default'. Não é um calote clássico, como teve no [governo] Collor. Uma hiperinflação é um 'default', uma inflação de 100%, como é que você chama isso? Você pode atenuar, mas é uma forma de você usar o imposto inflacionário a favor do devedor, que é o próprio emissor da moeda"

