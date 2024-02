Haddad critica planejamento tributário de bilionários e pede ao G20 mais impostos a super-ricos

Apoie o 247

Reuters - Bilionários do mundo evadem sistemas tributários e pagam uma alíquota efetiva de impostos entre 0 e 0,5% de sua riqueza, disse nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltando a defender um sistema global de cobrança de impostos de super-ricos.

Em discurso durante sessão do G20, em São Paulo, Haddad afirmou que o Brasil buscará construir uma declaração do grupo sobre tributação internacional até a reunião ministerial em julho.

Após realizar dois testes de Covid, ambos com resultado negativo, Haddad decidiu participar presencialmente do último dia de reuniões de líderes financeiros do G20. Na quarta-feira, primeiro dia do encontro, a participação do ministro havia sido virtual.

