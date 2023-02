Haddad diz que deve anunciar em março regra fiscal "adequada para o país"

Fala de Haddad acontece em um momento de agitação no mercado diante das pressões do governo do presidente Lula por alterações na meta de inflação do país e redução dos juros edit

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que entende a ansiedade do mercado e que a regra fiscal que "entendemos ser adequada para o país" deve ser anunciada em março.

Haddad afirmou ainda ser a favor de metas exigentes, mas ressaltou que "um ser humano tem que conseguir fazer aquilo".

"Quando você projeta cenários irrealistas, perde a credibilidade", disse ele no evento BTG Pactual CEO Conference 2023.

A fala de Haddad acontece em um momento de agitação no mercado diante das pressões do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por alterações na meta de inflação do país e redução no nível dos juros.

O ministro disse, ainda, que avisou Lula que será necessário ter sangue frio, "porque vamos ter que passar pela corda bamba".

As atenções se voltam para a reunião na quinta-feira do Conselho Monetário Nacional (CMN), formado por Haddad; a ministra do Planejamento, Simone Tebet; e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Será a primeira reunião do conselho, a quem cabe fixar as metas de inflação a serem perseguidas pelo BC, no novo governo. Haddad afirmou na terça-feira que a meta de inflação não está na pauta do encontro, depois de rumores de que Lula teria pedido que a meta de inflação, hoje em 3,25% para este ano, fosse aumentada em 1 ponto percentual.

Uma fonte próxima ao presidente ouvida pela Reuters, no entanto, negou que Lula tenha feito esse pedido ao ministro da Fazenda.

Mais cedo na terça, Campos Neto havia dito que o sistema de metas para a inflação funciona bem e não é hora de fazer experimentos, mas de melhorar a credibilidade.

