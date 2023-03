Haddad diz que governo vai tributar jogos na internet para compensar correção da tabela do IR

"Jogo no mundo todo é tributado, no Brasil não é", argumentou o ministro da Fazenda edit

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que o governo federal tributará os jogos na internet para compensar a correção feita na tabela do imposto de renda da pessoa física, que ele afirmou trará uma pequena perda de arrecadação.

Em entrevista ao portal UOL, o ministro disse que a regulamentação do setor, com a tributação correspondente, será anunciada neste mês e conta com a concordância do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Jogo no mundo todo é tributado, no Brasil não é", disse.

Haddad não deu mais detalhes sobre a medida a ser anunciada, mas disse que a expectativa de arrecadação é na "ordem de bilhões, não muito mas alguns".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.