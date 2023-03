Haddad diz que houve fraude nas Americanas e que responsabilidades serão apuradas

Apoie o 247

ICL

247 – O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou a existência de fraude nas Americanas, empresa controlada pelos bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, que deu calote de mais de R$ 40 bilhões no mercado. Confira:

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou na noite desta sexta-feira em entrevista à CNN Brasil que o caso da Americanas, envolvida numa fraude contábil bilionária, está afetando os bancos, o próprio Banco Central e “está afetando tudo”.

Haddad disse que é o “maior interessado” em saber o que realmente ocorreu na Americanas e pontuou que o caso pode, eventualmente, ensejar uma regulação mais dura no Brasil.

O ministro disse ainda que, para ele, não há dúvidas de que houve uma fraude e qualificou as suspeitas como “legítimas”. Haddad pontuou que as autoridades vão apurar até onde vão as responsabilidades.

A Americanas divulgou no início do ano inconsistências contábeis de ao menos 20 bilhões de reais, o que pressionou a companhia a fazer um pedido de recuperação judicial sob o peso de mais de 40 bilhões de reais em dívidas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.