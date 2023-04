Haddad diz que manter taxa de juros perto de 14% não faz sentido

Nesta segunda-feira, Haddad e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, têm a primeira reunião oficial desde o anúncio do novo marco fiscal edit

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (3), em entrevista à GloboNews, que não faz sentido o Banco Central manter a taxa básica de juros próxima ao patamar de 14%.

Atualmente a taxa básica de juros Selic está inalterada em 13,75% ao ano desde setembro de 2022. A instituição, comandada pelo bolsonarista Roberto Campos Neto, não deu indicações concretas de que pode baixar os juros mesmo após o anúncio do novo marco fiscal.

Nesta segunda-feira, Haddad e Campos Neto têm a primeira reunião oficial desde que a proposta de novo marco fiscal foi apresentada pelo governo na semana passada.

Arrecadação

Na entrevista, Haddad disse ainda que a previsão de arrecadação com tributação sobre apostas esportivas feitas pela internet vai variar de 12 de reais a 15 bilhões de reais.

No mês passado, Haddad disse que o governo ainda avaliava qual seria a alíquota do tributo a ser cobrado dessas empresas, ressaltando que provavelmente seria um tipo de contribuição. (Com Reuters).

