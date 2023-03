Haddad espera votação de reforma tributária na Câmara até julho e no Senado até outubro

Apoie o 247

Reuters - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que o governo trabalha com a perspectiva de votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados em junho e julho, indo ao Senado em setembro e outubro.

Em evento organizado pelos jornais Valor Econômico e O Globo, Haddad destacou que o choque de eficiência que a reforma tributária dará na economia será tão grande que é difícil de medir.

"O choque de eficiência que ela vai dar na economia brasileira não é possível estimar nesse momento de tão grande que será. Fala-se entre 10% e 20% de choque do Produto Interno Bruto, mas eu penso que nós vamos facilitar muito a vida dos investidores, dos trabalhadores e do poder público com essa perspectiva", afirmou.

Haddad defendeu ainda que a reforma que está sendo desenhada dará fim a um enorme conflito distributivo no país e que ela é importante principalmente para quem tem preocupação com a responsabilidade fiscal.

Ele explicou que não se pretende aumentar o imposto sobre o consumo porque no Brasil ele já é muito alto, e que a reforma tributária será neutra.

