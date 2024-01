Haddad interrompe férias para negociar MP da Reoneração em meio a impasse no Senado

Ministro da Fazenda participou do evento Democracia Inabalada e discutiu críticas à Medida Provisória no Senado edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), interrompeu brevemente suas férias para comparecer, na tarde de segunda-feira (8), ao evento "Democracia Inabalada" em repúdio aos acontecimentos do 8 de Janeiro. Sua passagem por Brasília também incluiu reuniões com articuladores políticos do governo, em meio à controvérsia sobre a Medida Provisória 1202/2023, que enfrenta resistência tanto de empresários quanto de parlamentares devido à reoneração gradual da folha de pagamentos, destaca o j ornal O Estado de S. Paulo.

A reunião contou com a presença do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), do líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), do líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, que está liderando as negociações da medida durante a ausência de Haddad.

A Medida Provisória 1202/2023 enfrenta um impasse no Senado, modificando regras de incentivos fiscais. O senador Randolfe Rodrigues demonstrou confiança na não devolução do texto por parte de Pacheco, porém, o presidente do Senado convocou líderes partidários para uma reunião na manhã desta terça-feira (9), com incertezas sobre a presença dos parlamentares na capital federal.

Inicialmente de férias até a próxima segunda-feira (15), Haddad pausou seu descanso para comparecer ao evento que condena os ataques ocorridos em Brasília há um ano. A previsão é que o ministro retome suas férias na quarta-feira (10).

