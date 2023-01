Haddad lança nesta quinta-feira medidas para reduzir rombo na contas públicas

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lançará nesta quinta-feira (12) uma série de medidas para reduzir o rombo nas contas públicas. O pacote, cuja maior parte é do lado das receitas, deve ter um impacto de mais de R$ 100 bilhões, podendo chegar a R$ 150 bilhões.

As medidas serão apresentadas numa cerimônia no Palácio do Planalto, que deve contar com a presença do presidente Lula, além de Haddad e de ministros como Rui Costa (Casa Civil) e Simone Tebet (Planejamento). Ao todo, devem ser anunciadas quatro medidas provisórias (MPs), dois decretos e portarias, informa O Globo.

A cerimônia terá caráter político, uma demonstração de responsabilidade do governo Lula sobre as contas públicas. O presidente vai mostrar que está tomando medidas econômicas já nos primeiros dias e de que o Executivo federal não parou depois dos atos de terrorismo no domingo em Brasília.

Um dos dos principais objetivos do governo no curto prazo é reduzir a projeção de déficit nas contas públicas previsto para este ano.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.