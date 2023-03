Haddad promete que reforma tributária não vai prejudicar prefeituras

Prefeitos estão preocupados com o fim do ISS edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu a integrantes da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) em reunião nesta terça-feira (7) que a reforma tributária não prejudicará os municípios.

Os prefeitos estão preocupados com a perda de receita, a partir do fim do ISS (Imposto sobre Serviços).

Na reunião, Haddad afirmou que o primeiro critério que ele adotará no envio da reforma é se ela será justa, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

