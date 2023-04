Haddad quer regras mais flexíveis para gastos com saúde e educação

Apoie o 247

247 – O governo do presidente Lula está avaliando a possibilidade de vincular os pisos estabelecidos na Constituição Federal para investimentos em saúde e educação a uma regra de gastos por habitante, com o objetivo de minimizar a flutuação desses investimentos em relação aos ciclos de crescimento e recessão econômica.

A ideia, defendida pelo ministro Fernando Haddad, é criar uma regra que permita um aumento real (acima da inflação) dos investimentos nessas áreas. Essa proposta está sendo debatida em conjunto com a elaboração do novo arcabouço fiscal, que substituirá o atual teto de gastos, segundo aponta reportagem do Estado de S. Paulo.

