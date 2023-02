Haddad se reunirá com ministro da Economia da França em reunião do G20, na Índia

Também estão previstas reuniões bilaterais com ministros de Economia e Finanças da Índia, Argentina, África do Sul, Espanha, e União Europeia edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deverá se encontrar com o ministro da Economia da França, Bruno Le Maire, na próxima sexta-feira (24), durante a reunião do G20, na Índia. Segundo a Folha de S. Paulo, o encontro será uma das seis reuniões bilaterais que Haddad manterá com ministros de Economia e Finanças durante a viagem.

Ainda conforme a reportagem, além “também estão na agenda reuniões bilaterais com os titulares das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, Argentina, Sérgio Massa, África do Sul, Enoch Godongwana, Espanha, Nádia Calvino e União Europeia, Paolo Gentilioni”.

Haddad viaja para a Índia nesta quinta-feira (23) e o evento é visto pelo Brasil como uma forma de reposicionar o país no cenário internacional.

