"Haddad será um excelente ministro da Fazenda", diz Bresser Pereira

Professor da FGV diz que Fernando Haddad reúne todas as condições para liderar o processo de retomada do desenvolvimento edit

Apoie o 247

ICL

247 – O economista Luiz Carlos Bresser Pereira, ex-ministro e professor emérito da FGV-SP, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o ex-ministro Fernando Haddad será um excelente ministro da Fazenda, caso o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva de fato confirme sua indicação para o cargo. "O mercado gostaria que Lula escolhesse autoridades econômicas ortodoxas, como Antonio Palocci e Henrique Meirelles. Mas o mundo mudou e o neoliberalismo está em crise profunda", disse ele. "Fernando Haddad tem todas as condições de conduzir a economia e o mercado já se acostuma com a ideia", acrescentou.

Bresser Pereira também afirmou que o economista Roberto Campos Netto tem feito um trabalho razoável no Banco Central, mas ressaltou que a defesa do teto de gastos vai contra toda a teoria econômica moderna. "Mas isso não significa ser contra a responsabilidade fiscal", pontuou. "O Brasil precisa adotar duas metas para retomar o desenvolvimento: aumentar o investimento público e manter uma taxa de câmbio competitiva para a indústria. A meu ver, o câmbio de equilíbrio já é este ao redor de R$ 5,20", destacou.

O professor também disse que os bancos privados não querem a competição dos bancos públicos e sublinhou que crédito subsidiado sempre gera algum custo, mas é necessário. "O objetivo central da política econômica deve ser a retomada do crescimento", disse ele. "O pobre está entrando no orçamento e a parte difícil vai ser colocar o rico no Imposto de Renda", ponderou. "Estou esperançoso em relação à retomada do desenvolvimento", finalizou.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.