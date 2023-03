Haddad sinaliza mais cobrança de impostos progressivos

Segundo o ministro, o “imposto sobre consumo no Brasil é muito alto" edit

247 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, saiu em defesa do aumento de impostos para os mais ricos, falando à jornalista Eliane Cantanhêde, do Estadão.

“O objetivo não é aumentar alíquotas, mas fazer quem não paga passar a pagar”, disse o ministro, sem especificar se referia-se a trabalhadores informais ou aos mais ricos.

Ele observou ainda que o “imposto sobre consumo no Brasil é muito alto, pode até cair”, sugerindo que referia-se aos mais ricos.

O novo arcabouço fiscal será apresentado ao presidente Lula na tardesta sexta-feira (17). Com o aval, a proposta segue para o Congresso, onde será relatada pelo PP, de Arthur Lira, com quem Haddad e a bancada do PT vêm dialogando intensamente.

