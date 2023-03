Haddad vê menos turbulência do que o esperado nos mercados como reação à quebra do banco SVB

Haddad reconheceu que "a ação do Fed ao longo do final de semana foi positiva", oferecendo garantias aos correntistas edit

(Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que a reação do mercado à crise bancária dos Estados Unidos está sendo menos turbulenta do que o temido no início do dia e disse ter conversado no fim de semana com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o tema.

"Estou recebendo informações sobre o episódio. Não é que não esteja turbulento, mas está menos turbulento do que nós imaginávamos na abertura dos pregões", disse Haddad a jornalistas ao ser questionado nesta tarde sobre as repercussões da falência do banco norte-americano Silicon Valley Bank.

Mais cedo, Haddad disse que conversou com Campos Neto no fim de semana sobre a falência do SVB e seu impacto no Brasil, e elogiou a resposta do Federal Reserve ao colapso do credor norte-americano.

"É grave o que aconteceu. Nós vamos ver ao longo do dia... se a autoridade monetária no Brasil vai ter que tomar alguma providência em virtude dos efeitos (do colapso do SVB) sobre as economias periféricas; isso não está claro ainda", disse Haddad em evento organizado pelos jornais Valor Econômico e O Globo.

O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,55%, após recuar mais de 1% no começo do dia em uma reação inicial mais nervosa a preocupações com o SVB. O dólar à vista teve alta de 1,16%.

Embora tenha dito que as informações dos EUA ainda não são suficientes para se saber o tamanho do problema, Haddad reconheceu que "a ação do Fed ao longo do final de semana foi positiva", oferecendo garantias aos correntistas. "Isso é a primeira providência que a autoridade monetária tem para evitar uma corrida bancária", disse o ministro.

Autoridades do governo e do banco central dos Estados Unidos lançaram medidas de emergência no domingo para reforçar a confiança no sistema bancário após a falência do Silicon Valley Bank, e posteriormente do Signature Bank de Nova York, ter ameaçado desencadear uma crise financeira mais ampla no país.

O Fed, por exemplo, anunciou que disponibilizará financiamento adicional por meio de um novo Programa de Financiamento a Prazo para Bancos, que oferecerá empréstimos de até um ano a instituições depositárias, garantidos por títulos do Tesouro e outros ativos detidos por essas instituições.

O SVB foi fechado repentinamente na última sexta-feira após um aumento de capital fracassado. Nesta segunda-feira, os mercados globais mostravam grande instabilidade, com investidores pesando os riscos do setor financeiro contra as medidas de apoio institucionais e esperanças de que o Fed modere seu aperto monetário já a partir deste mês.

