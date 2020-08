Havan, de Luciano Hang, protocola pedido para entrar na Bolsa de Valores

A empresa varejista Havan, do bolsonarista Luciano Hang, entrou na fila para abrir capital na Bolsa de Valores, em uma oferta inicial esperada de R$ 10 bilhões. Com oferta precificada no valor esperado a empresa será avaliada em R$ 100 bilhões edit

247 - A empresa varejista Havan, do bolsonarista Luciano Hang, entrou na fila para abrir capital na B3, a Bolsa de São Paulo, em uma oferta inicial de ações (IPO) esperada para atingir R$ 10 bilhões, de acordo com fontes. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Com uma oferta precificada no valor esperado, a empresa será avaliada em R$ 100 bilhões, superando grande parte de outros nomes listados na B3. Ela ainda ficaria abaixo da varejista Magazine Luiza, que atualmente tem valor de mercado de R$ 150 bilhões na Bolsa.

No primeiro semestre de 2020, a Havan registrou prejuízo líquido de R$ 127,5 milhões. No ano anterior, o lucro líquido da empresa registrado no mesmo intervalo foi de R$ 193,9 milhões.

São coordenadores da oferta Itaú BBA, XP, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Santander e Safra, acrescenta a reportagem.

