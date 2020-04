Henrique Meirelles diz que proposta do governo para estados 'não faz sentido'

O secretário da Fazenda e Planejamento do governo Doria, Henrique Meirelles, critica proposta do governo Bolsonaro para os estados, considerando que é impossível prever o impacto da recessão sobre caixa dos governos estaduais edit

247 - O secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles reagiu com críticas severas à proposta do governo Bolsonaro de "ajuda aos estados" durante a crise do coronavírus.

Para o secretário do governo Doria, a equipe econômica do governo federal liderada pelo ministro da Economia Paulo Guedes fez uma proposta "sem sentido" de compensação da queda de arrecadação dos estados.

Ele disse que, uma vez que a dimensão e a duração da recessão são imprevisíveis, o plano não pode valer por apenas três meses e não deve prever um teto de repasses aos governos locais —como quer o ministro da Economia, Paulo Guedes, informa o jornalista Bruno Boghossian na Folha de S.Paulo.

Meirelles defende o projeto de socorro aos estados que foi aprovado pela Câmara na segunda-feira (13).

