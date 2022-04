Homem mais rico do mundo, Elon Musk diz que não tem casa e dorme em quartos de amigos

Apoie o 247

247 – "Pessoa mais rica do mundo, o empresário sul-africano Elon Musk, CEO da Tesla e da Space X, afirma que não tem residência fixa. Em entrevista ao canal TED, que organiza a série de conferências TED Talks, o empreendedor – dono de uma fortuna estimada em US$ 264,6 bilhões (cerca de R$ 1,24 trilhão) – disse que circula por quartos de hóspede em casas de amigos", informa reportagem do Valor.

"Seria muito problemático se eu estivesse gastando bilhões de dólares por ano em consumo pessoal. Mas esse não é o caso, na verdade, eu nem tenho uma casa no momento. Eu estou, literalmente, ficando na casa de amigos", afirmou. "Se eu viajo para a área da baía de São Francisco, onde fica a maior parte da área da engenharia da Tesla, eu basicamente circulo pelos quartos de hóspedes de amigos."

A resistência de Musk ao consumo já foi mencionada anteriormente por pessoas próximas ao bilionário. A cantora Grimes, mãe dos filhos dele, disse em entrevista à revista "Vanity Fair" que o empresário viveria "abaixo da linha da pobreza".

