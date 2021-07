Homem mais rico do mundo, Jeff Bezos faz hoje sua primeira viagem espacial

247 - O fundador da Amazon, Jeff Bezos, embarca em seu próprio foguete com outros três tripulantes para tentar consolidar o futuro do turismo espacial. "O foguete New Shepard, de sua empresa Blue Origin, decolará de um deserto no oeste do Texas. O lançamento começará às 8h30, com previsão de decolagem às 10h (horário de Brasília). Todo o voo será transmitido ao vivo pelo site da Blue Origin", informa reportagem do jornal O Globo.

"Batizada em homenagem a Alan Shepard, o primeiro americano a ir ao espaço, a cápsula New Shepard é uma espaçonave com sistema reutilizável capaz de levar carga e tripulantes para fora da atmosfera terrestre em 11 minutos. Um dos diferenciais da nave New Shepard são as janelas panorâmicas de 110 x 73 centímetros. Isso vai garantir um dos momentos mais esperados, a visão da Terra. Segundo a empresa, serão as maiores janelas que já voaram no espaço. Cada passageiro tem sua própria janela", aponta ainda a reportagem.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.