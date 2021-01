Honda suspende produção de motos em Manaus

247 - A Honda anunciou nesta sexta-feira (22) que irá paralisar a produção de motos em sua unidade da Zona Franca de Manaus entre os dias 25 de janeiro e 3 de fevereiro.

Em comunicado, a empresa japonesa justificou a medida em razão dos impactos da covid-19 na cadeia de suprimentos e o agravamento da pandemia no estado. “A retomada está prevista para 4 de fevereiro, desde que as condições necessárias sejam atendidas”, afirmou a Honda em nota.

Segundo o jornal O Globo, durante o período, os funcionários dos setores administrativos e produtivos entrarão em férias coletivas, com contingente mínimo para realização de atividades essenciais.

A paralisação temporária da Honda ocorre em meio ao recrudescimento da pandemia do novo coronavírus em Manaus, com o colapso da saúde e a falta de oxigênio que levou à morte de pelo menos 51 pessoas por asfixia no estado.

“A Honda tem contribuído em diversas ações no combate à pandemia. Recentemente, em caráter emergencial, a empresa doou 454 cilindros de oxigênio para o Estado do Amazonas e seguirá empenhada na recarga e reabastecimento dos mesmos", disse a empresa no comunicado.

O conhecimento liberta. Saiba mais