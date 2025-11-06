Ibovespa assegura maior série de altas desde 1994

(Reuters) - O Ibovespa reduziu o fôlego após superar pela primeira vez os 154 mil pontos durante o pregão desta quinta-feira, mas ainda assegurou nova máxima e a 12ª sessão consecutiva com sinal positivo, tendo Rede D'Or entre os principais suportes após resultado acima do esperado.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,16%, a 153.543,46 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 154.352,25 pontos no melhor momento e 153.234,96 pontos na mínima do dia.

Com tal desempenho, o Ibovespa registrou a maior sequência de altas desde uma série registrada entre maio e junho de 1994, com 15 altas.

O volume financeiro no pregão desta quinta-feira, marcado pela repercussão de uma bateria de resultados, bem como de decisão de política monetária do Banco Central, somava R$22,4 bilhões antes dos ajustes finais.