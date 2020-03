Ibovespa bate 10% de queda e negócios são suspensos

Em dia de pânico, bolsa de valores aciona o circuit breaker, que interrompe as negociações; dólar vai a R$ 4,80 e Paulo Guedes queima as reservas acumuladas por Lula e Dilma edit

247 - Mercado brasileiro mergulha em dia de pânico, potencializando e radicalizando a crise global. A Bolsa brasileira despencava mais de 10% e teve as negociações suspensas nesta segunda-feira (9). O dólar operava em alta, chegando a encostar em R$ 4,80, em meio a uma crise no preço do petróleo e à queda de Bolsas no mundo todo o mundo.

Os negóciona na Bolsa foram suspensos (circuit breaker) e o Banco Central entrou em processo de queima das reservas brasileiras, oferecendo US$ 3 bilhões à vista no mercado. Pesquisa semanal do BC com o mercado mostra projeção de PIB abaixo de 2% pela primeira vez em 2020.