Ibovespa cai 2,73% e dólar ultrapassa R$ 5,10 com possível alta de juros nos EUA

Apoie o 247

ICL

247 - O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, fechou em forte queda de 2,73%, aos 102.598 pontos, no pregão desta segunda-feira (13).

Investidores continuam se posicionando com cautela para a Super Quarta, que contará com decisões de taxa de juros do Banco Central brasileiro e do Federal Reserve, principalmente após, na última sexta, a inflação de maio dos EUA ter avançado 1% na base mensal, número bem acima do consenso do mercado, segundo o Infomoney.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o dólar manteve a trajetória de alta e subiu 2,56%, a R$ 5,1146. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,1374.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE