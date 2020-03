Ibovespa cai 7,6%, menor patamar desde dezembro de 2018

Infomoney - O Ibovespa fechou em queda de 7,64% a 85.171 pontos nesta quarta-feira (11) após o segundo circuit breaker da semana. O pânico foi disparado pelo anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que o coronavírus agora é uma pandemia.

Houve algum alívio, no entanto, depois que o presidente americano Donald Trump afirmou que o governo usará todo o seu poder para combater a Covid-19. Com a queda de hoje, a Bolsa voltou a níveis do dia 26 de dezembro de 2018, quando o benchmark terminou cotado a 85.136 pontos.

Trump afirmou ainda que fará coletiva de imprensa explicando todas as medidas que tomará para conter o impacto econômico da doença que já matou milhares de pessoas mundo afora. Os índices Dow Jones e S&P 500 recuaram 5,86% e 4,89% respectivamente.

O dólar comercial subiu 1,61% a R$ 4,7468 na compra e a R$ 4,7484 na venda. O dólar futuro para abril tem alta de 1,83%, para R$ 4,7385. Hoje, o Banco Central anunciou que interrompeu a oferta de dólar à vista e voltará a fazer leilões de swap.

Já as bolsas europeias viraram para queda à tarde e fecharam no negativo. Até o fim da manhã os índices subiam em meio às falas da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, de que há risco dessa crise ser como a de 2008 e, portanto, a autoridade monetária precisaria agir. A reunião do BCE ocorre amanhã.

Além disso, o banco central da Inglaterra cortou inesperadamente a taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual.

A União Europeia anunciou que usará 25 bilhões de euros para combater os efeitos do coronavírus, que obrigou a Itália a adotar medidas radicais para evitar a propagação da doença. O número de casos do coronavírus superou 110 mil no mundo e mil nos EUA.